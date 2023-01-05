Оккупанты уже две недели не открывают "коридор жизни" в Запорожской области, - глава ОВА

"Основное направление, которое у нас работало, - этот "коридор жизни" между Васильевкой и Запорожьем в селе Каменское, - он закрыт. За прошедшие сутки прошел один человек, руководитель одного из образовательных учреждений, которого, как он утверждает, заставляли коллаборировать. Он отказывался, его привезли и высадили в Васильевке, и он пешком шел 15 километров до Каменского", - рассказал Старух.

По его словам, это единственный человек, которому удалось выехать по дороге из Васильевки в Запорожье на подконтрольную Украине территорию за почти две недели.

Старух отметил, что россияне обещали задействовать такие ограничения до 15 января, но пока нет признаков того, что коридор откроют и люди смогут выехать.