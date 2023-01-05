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Оккупанты уже две недели не открывают "коридор жизни" в Запорожской области, - глава ОВА

Иллюстративное фото: оккупанты уже две недели не открывают "коридор жизни" в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне уже две недели не выпускают украинцев, которые хотят выехать из временно оккупированных территорий по дороге из Васильевки в Запорожье ("коридор жизни").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в ходе брифинга.

"Основное направление, которое у нас работало, - этот "коридор жизни" между Васильевкой и Запорожьем в селе Каменское, - он закрыт. За прошедшие сутки прошел один человек, руководитель одного из образовательных учреждений, которого, как он утверждает, заставляли коллаборировать. Он отказывался, его привезли и высадили в Васильевке, и он пешком шел 15 километров до Каменского", - рассказал Старух.

По его словам, это единственный человек, которому удалось выехать по дороге из Васильевки в Запорожье на подконтрольную Украине территорию за почти две недели.

Старух отметил, что россияне обещали задействовать такие ограничения до 15 января, но пока нет признаков того, что коридор откроют и люди смогут выехать.

Напомним, ранее стало известно, что россияне хотят принудить жителей населенных пунктов, которые находятся на левобережье Херсонской области, к эвакуации при помощи постоянных обстрелов.

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