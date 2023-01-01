У Генштабі розповіли, навіщо росіяни обстрілюють лівобережжя Херсонської області

Росіяни продовжують обстрілювати тимчасово окуповані населені пункти на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, вони хочуть змусити населення до евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, окупанти за допомогою мінометів завдають ударів по Олешкам, Голій Пристані, Плавням, а також дачним поселенням між вищезгаданими населеними пунктами. У Генштабі наголошують, що таким чином окупанти хочуть дестабілізувати гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та змусити місцеве населення до так званої "добровільної евакуації".