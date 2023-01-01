У Генштабі розповіли, навіщо росіяни обстрілюють лівобережжя Херсонської області
Росіяни продовжують обстрілювати тимчасово окуповані населені пункти на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, вони хочуть змусити населення до евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
За інформацією українського військового командування, окупанти за допомогою мінометів завдають ударів по Олешкам, Голій Пристані, Плавням, а також дачним поселенням між вищезгаданими населеними пунктами.
У Генштабі наголошують, що таким чином окупанти хочуть дестабілізувати гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та змусити місцеве населення до так званої "добровільної евакуації".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 грудня росіяни обстріляли тимчасово окуповані Олешки. Внаслідок атаки загинула одна людина.
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