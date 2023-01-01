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У Генштабі розповіли, навіщо росіяни обстрілюють лівобережжя Херсонської області

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Неділя 01 січня 2023 18:46
У Генштабі розповіли, навіщо росіяни обстрілюють лівобережжя Херсонської області Ілюстративне фото: стало відомо, навіщо росіяни обстрілюють лівобережжя Херсонської області (facebook.com/mod mil ukr)
Автор: Іван Носальський

Росіяни продовжують обстрілювати тимчасово окуповані населені пункти на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, вони хочуть змусити населення до евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За інформацією українського військового командування, окупанти за допомогою мінометів завдають ударів по Олешкам, Голій Пристані, Плавням, а також дачним поселенням між вищезгаданими населеними пунктами.

У Генштабі наголошують, що таким чином окупанти хочуть дестабілізувати гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та змусити місцеве населення до так званої "добровільної евакуації".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 грудня росіяни обстріляли тимчасово окуповані Олешки. Внаслідок атаки загинула одна людина.

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