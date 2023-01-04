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Окупанти вводять "комендантські дні" у Токмаку та найближчих селах

Фото: окупанти вводять "комендантські дні" у Токмаку та найближчих селах (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти вводять "комендантські дні" у тимчасово окупованому Токмаку та найближчих селах Запорізької області - виходити на вулицю в ці дні категорично заборонено. Крім того, тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку у так званій "комендатурі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"У деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8-го січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6-го січня", - розповів він.

За його словами, окупанти перетворюють тимчасово зайняті території на резервації.

Так, тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку у фейковій комендатурі.

"При цьому окупанти вимагають надати особисті дані і документи на право власності на авто", - додав Федоров.

Як повідомлялось, у вівторок, 3 січня, повідомили про вибухи у Токмаку Запорізької області. Одразу після вибухів місце "прильоту" оточила "поліція". Місцеві жителі бачили, як загиблих у чорних пакетах завантажували до КамАЗів із червоними хрестами та вивозили.

Нагадаємо, українські військові 2 січня завдали потужних ударів по російських окупантах у Запорізькій області. Підтверджено ураження позицій противника в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка.

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