Окупанти вводять "комендантські дні" у Токмаку та найближчих селах

"У деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють "комендантські дні" - жителі не можуть вийти на вулицю до 8-го січня. У самому Токмаку такі обмеження діятимуть з вечора 6-го січня", - розповів він.

За його словами, окупанти перетворюють тимчасово зайняті території на резервації.

Так, тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку у фейковій комендатурі.

"При цьому окупанти вимагають надати особисті дані і документи на право власності на авто", - додав Федоров.