В Бердянську лунали вибухи: "прилетіло" у базу окупантів (відео)

У вівторок, 3 січня, повідомили про вибухи у Бердянську Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Бердянськ Сьогодні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, прилетіло по місту базування окупантів.

"Вночі у тимчасово окупованому Токмаку було гучно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у понеділок, 2 січня, у Бердянську також повідомляли про вибухи. Їх чули в Урзуфі.

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