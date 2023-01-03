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В Бердянську лунали вибухи: "прилетіло" у базу окупантів (відео)

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Запоріжжя, Вівторок 03 січня 2023 14:36
В Бердянську лунали вибухи: "прилетіло" у базу окупантів (відео) Фото: у Бердянську лунали вибухи (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 3 січня, повідомили про вибухи у Бердянську Запорізької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Бердянськ Сьогодні.

"Вночі у тимчасово окупованому Токмаку було гучно", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, прилетіло по місту базування окупантів.

Як повідомлялось, у понеділок, 2 січня, у Бердянську також повідомляли про вибухи. Їх чули в Урзуфі.

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