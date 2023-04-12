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Оккупанты вечером обстреляли Очаков из артиллерии

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Украина, Среда 12 апреля 2023 22:57
Оккупанты вечером обстреляли Очаков из артиллерии Фото: оккупанты вечером обстреляли Очаков из артиллерии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска вечером среды, 12 апреля, совершили очередной ракетный обстрел города Очаков, Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции области Сергея Шайхета.

"Город Очаков, Николаевская область! Снова обстрелы города, с определенной периодичностью, предварительно с РСЗО", - сказано в сообщении.

Он отметил, что пока неизвестно, есть ли пострадавшие среди мирного населения и какие разрушения. Однако на месте происшествия уже работают спасательные службы.

Местным жителям советуют пройти в укрытие и сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что оккупанты 7 апреля обстреляли Очаков Николаевской области. Повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Кроме того, в понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Очаковскую общину Николаевской области. Для этого враг применил артиллерию.

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