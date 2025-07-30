Окупанти втретє за останні дні атакували будівлю Сумської ОВА

За його словами, близько 13:30 росіяни вдарили дроном по будівлі Сумської ОВА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували.

"Людям надається необхідна допомога. Задіяні всі екстрені служби", - повідомив Григоров.

Він зазначив, що РФ системно б'є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон.

"Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.