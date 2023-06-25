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Оккупанты третий раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

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Воскресенье 25 июня 2023 21:22
Оккупанты третий раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие Фото: Оккупанты третий раз обстреляли Херсонскую область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска в третий раз за день обстреляли Херсонскую область. В результате пострадали еще три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram.

Так, войска РФ снова обстреляли Антоновку. В результате обстрелов ранения получил 29-летний мужчина. Ему оказана необходимая помощь.

Также оккупанты обстреляли Бургунку, в результате чего с тяжелыми ранениями госпитализирован мужчина.

Кроме того, под вражеский обстрел попала и беременная женщина. Сейчас медики оказывают ей помощь, чтобы предотвратить преждевременные роды.

"Сегодня россияне снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое. К счастью, люди не пострадали", - сообщили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения областного центра Херсонской области нашими воинами, российские оккупанты ежедневно наносят удары по деоккупированным территориям региона.

В результате обстрела жилого квартала в Херсоне погиб гражданский. Также известно о женщине, оказавшейся под завалами.

За прошедшие сутки, 24 июня, кафиры 59 раз ударили по области, выпустив в общей сложности 253 снаряда из артиллерии , минометов, "Градов" и авиации. оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области. Известно о двух пострадавших гражданских.

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