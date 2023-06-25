Оккупанты третий раз обстреляли Херсонскую область, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в третий раз за день обстреляли Херсонскую область. В результате пострадали еще три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВА в Telegram .

Так, войска РФ снова обстреляли Антоновку. В результате обстрелов ранения получил 29-летний мужчина. Ему оказана необходимая помощь.

Также оккупанты обстреляли Бургунку, в результате чего с тяжелыми ранениями госпитализирован мужчина.

Кроме того, под вражеский обстрел попала и беременная женщина. Сейчас медики оказывают ей помощь, чтобы предотвратить преждевременные роды.

"Сегодня россияне снова сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое. К счастью, люди не пострадали", - сообщили в ОВА.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения областного центра Херсонской области нашими воинами, российские оккупанты ежедневно наносят удары по деоккупированным территориям региона.

В результате обстрела жилого квартала в Херсоне погиб гражданский. Также известно о женщине, оказавшейся под завалами.

За прошедшие сутки, 24 июня, кафиры 59 раз ударили по области, выпустив в общей сложности 253 снаряда из артиллерии , минометов, "Градов" и авиации. оккупанты били по жилым кварталам населенных пунктов области. Известно о двух пострадавших гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .