Окупанти втретє за добу обстріляли прифронтову ТЕС

"Окупанти вчора впродовж багатьох годин обстрілювали одну з ТЕС ДТЕК, що знаходиться біля лінії зіткнення. Атаки поновились вночі та сьогодні вранці", - йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Але обладнання підприємства було пошкоджене. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

ДТЕК наголошує, що за останні півтора місяця це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що російські війська завдали удару по прифронтовій ТЕС, два блоки станції зупинили роботу.

Ситуація зі світлом в Україні

Наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої.

Сьогодні в Україні зафіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії. Тому для стабілізації ситуації Україна залучила аварійну допомогу з Румунії та Польщі.

Чи чекати українцям відключень світла через мороз - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.