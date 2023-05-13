Маляр про бої за Бахмут: на двох напрямках ЗСУ поступово просуваються

Станом на сьогодні, 13 травня, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії", - сказала Маляр.

За її словами, українські військові продовжують знищувати ворога та чимало вже взяли у полон.

Натомість в самому місті, за даними міністерства, ситуація складніша.

"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців, ворогу не вдається взяти місто під контроль", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, сьогодні українські військові показали фрагменти жорсткого бою під час штурму в Донецькій області.

До того ж командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський також наголосив, що українські військові успішно просуваються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.