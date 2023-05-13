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Маляр про бої за Бахмут: на двох напрямках ЗСУ поступово просуваються

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Бахмут, Субота 13 травня 2023 20:03
Маляр про бої за Бахмут: на двох напрямках ЗСУ поступово просуваються Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні, 13 травня, в епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії", - сказала Маляр.

За її словами, українські військові продовжують знищувати ворога та чимало вже взяли у полон.

Натомість в самому місті, за даними міністерства, ситуація складніша.

"Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців, ворогу не вдається взяти місто під контроль", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, сьогодні українські військові показали фрагменти жорсткого бою під час штурму в Донецькій області.

До того ж командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський також наголосив, що українські військові успішно просуваються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку.

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