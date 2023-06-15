Окупанти втратили понад 4 роти за добу. ЗСУ просуваються на Таврійському напрямку

Українські військові успішно просуваються вперед на Таврійському напрямі. Зокрема, лише минулої доби ЗСУ "відмінусували" понад 4 роти особового складу та 59 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
"На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують рух вперед. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад чотири роти", - розповів він.
Крім того, за його словами, знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника. Зокрема:
Також було знищено склад з боєприпасами ворога.
За даними ранку, 15 червня, українські військові ліквідували 580 окупантів за добу. Крім того, окупанти втратили гелікоптер. Також окупанти запустили по Україні 20 дронів-камікадзе та 4 ракети, всі БПЛА та одна ракета були збиті ППО, а три ракети потрапили в промислові об'єкти у Дніпропетровській області. Зазначимо, що буквально 13 червня ЗСУ збили ще один російський вертоліт.
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