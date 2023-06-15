Оккупанты потеряли более 4 рот за сутки. ВСУ продвигаются на Таврическом направлении

"На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, уничтожены и повреждены 59 единиц военной техники противника. В частности:

вертолет Ка-52;

14 танков;

10 единиц БМП;

6 ББМ;

МТЛБ;

гаубица 2С19 "Мста-С"; гаубица 2А65 "Мста-Б";

противотанковый ракетный комплекс "Корнет";

самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика";

комплекс РЭБ;

три БпЛА Zala, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Орлан-30".

Также уничтожен склад с боеприпасами врага.

Потери России в Украине

По данным на утро, 15 июня, украинские военные ликвидировали 580 оккупантов за сутки. Кроме того, оккупанты лишились вертолета. Также оккупанты запустили по Украине 20 дронов-камикадзе и 4 ракеты, все БПЛА и одна ракета были сбиты ПВО, а три ракеты попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. Отметим, что буквально 13 июня ВСУ сбили еще один российский вертолет.