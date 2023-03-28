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Окупанти втратили понад 200 солдатів у районі Бахмута за добу, - Череватий

Фото: окупанти зазнають тяжких втрат під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

За добу українські військові ліквідували або поранили 203 російських солдатів в районі Бахмута, за який тривають постійні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Тільки в районі населеного пункту Бахмут за добу сталося 14 бойових зіткнень з ворогом. Убито за добу 86 окупантів, 117 отримали поранення. Також знищено ворожу самохідну установку "Гвоздика" та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж", - розповів Череватий.

Він також додав, що на Бахмутському напрямку ворог за добу завдав 194 ударів. Саме місто вороги обстріляли понад 70 разів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни посилюють підрозділи ПВК "Вагнера" під Бахмутом десантниками та регулярною армією.

Також ми писали, що, за словами Череватого, у Бахмуті зменшилася кількість бойових зіткнень.

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