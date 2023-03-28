В Бахмуті РФ підсилює вагнерівців десантниками та бійцями регулярної армії, - Череватий

ПВК "Вагнера" зазнає великих втрат у Бахмуті. Внаслідок того, що ряди найманців вже складно поповнювати колишніми ув'язненими, їх посилюють підрозділами регулярної російської армії.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону .

"Основною ударною силою залишається ПВК "Вагнера". Проте, в силу величезних втрат що доби, і через те, що вони не можуть вже з такою швидкістю, як раніше, поповнювати свої ряди, в тому числі і за рахунок колишніх в’язнів, ми бачимо, що вони підсилюються підрозділами регулярного війська, в першу чергу, повітряно-десантних військ", - розповів він.

При цьому, за його словами, вагнерівці абсолютно залежні від артилерійської та авіаційної підтримки регулярної армії РФ.

"В них зараз з цим не все дуже добре. І в тому плані, що закінчуються люди, і в тому плані, що через конфлікт з регулярним військом не завжди у них все іде добре з постачанням і саме головне ЗСУ постійно завдають їм великих втрат", - додав Череватий.

Як повідомлялося, битва за Бахмут фактично знищила найкращі підрозділи ПВК "Вагнера", позбавивши армію РФ найбільш ефективних штурмових груп.

При цьому на кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили не менше п'яти осіб.

Нагадаємо, росіяни кинули у бій на Бахмутському напрямі найкращі свої підрозділи, використовуючи ствольні та реактивні системи залпового вогню.