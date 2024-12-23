Окупанти втрачають взводи в штурмах правобережжя Херсонської області, - партизани

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, російські окупанти з листопада намагаються прорватися на правий берег Херсонської області.

Зокрема, за інформацією джерел РБК-Україна, наприкінці листопада ворожі солдати були відбиті неподалік Антонівського мосту з боку Олешок.

Також співрозмовники видання зазначали, що ворог уже ухвалив рішення про наступ на Херсон. Для цього хочуть задіяти близько 4 тисяч штурмовиків.

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