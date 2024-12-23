UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Окупанти втрачають взводи в штурмах правобережжя Херсонської області, - партизани

Ілюстративне фото: росіяни зазнають втрат у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Але спроби прорватися на правобережжя не припиняються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців і кримських татар АТЕШ у Telegram.

За інформацією партизанів, у підрозділах 70 мотострілецької бригади, яка базується на лівому березі Херсонської області, через втрати виникла складна ситуація.

"Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою: цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців", - уточнили в АТЕШ.

Але, як уточнює АТЕШ, російське військове командування продовжує відправляти своїх солдатів на штурми, щоб "знайти більш вигідне місце для наступного десанту".

 

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, російські окупанти з листопада намагаються прорватися на правий берег Херсонської області.

Зокрема, за інформацією джерел РБК-Україна, наприкінці листопада ворожі солдати були відбиті неподалік Антонівського мосту з боку Олешок.

Також співрозмовники видання зазначали, що ворог уже ухвалив рішення про наступ на Херсон. Для цього хочуть задіяти близько 4 тисяч штурмовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяХерсонська областьВійська РФВійна в Україні