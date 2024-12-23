Оккупанты теряют взводы в штурмах правобережья Херсонской области, - партизаны

Ситуация в Херсонской области

Напомним, российские оккупанты с ноября пытаются прорваться на правый берег Херсонской области.

В частности, по информации источников РБК-Украина, в конце ноября вражеские солдаты были отбиты неподалеку Антоновского моста со стороны Олешек.

Также собеседники издания отмечали, что враг уже принял решение о наступлении на Херсон. Для этого хотят задействовать около 4 тысяч штурмовиков.

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