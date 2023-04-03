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Окупанти встановлюють "зуби дракона" на сході Криму (фото)

Ілюстративне фото: окупанти встановлюють "зуби дракона" на сході Криму (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Росіяни будують протитанкові бетонні споруди на сході тимчасово окупованого Криму. Вони хочуть продовжити "зуби дракона" до Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За інформацією видання, укріплення будують на Ак-Монайському перешийку, який з'єднує Керченський півострів з основною частиною Криму. Раніше "зуби дракона" вже проклали від Азовського моря до траси "Таврида", а тепер їх хочуть продовжити до Чорного моря.

Фото: Ак-Монайський перешийок на карті (натисніть, щоб збільшити)

У "Крим.Реалії" додають, що бетонні піраміди укладають у три ряди між селищем Приморське та селом Батальне.

Фото: оборонні споруди росіян у Криму (krymr.com)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни викопали вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів. Оприлюднено супутникові знімки.

Також ми писали, що окупанти масово зводять захисні споруди у Криму.

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