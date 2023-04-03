Оккупанты устанавливают "зубы дракона" на востоке Крыма (фото)

По информации издания, укрепления строят на Ак-Монайском перешейке, который соединяет Керченский полуостров с основной частью Крыма. Ранее "зубы дракона" уже проложили от Азовского моря до трассы "Таврида", а теперь их хотят продлить до Черного моря.

Фото: Ак-Монайский перешеек на карте (нажмите, чтобы увеличить)

В "Крым.Реалии" добавляют, что бетонные пирамиды укладывают в три ряда между поселком Приморский и селом Батальное.

Фото: оборонные сооружения россиян в Крыму (krymr.com)