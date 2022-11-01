Окупанти встановили військове обладнання на даху енергоблоку ЗАЕС, - розвідка

"На даху п'ятого енергоблока встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений містом і проживає в квартирах місцевих жителів, що виїхали", - розповідають у ГУР.

Також там зазначають, що росіяни мають намір анулювати пропуски українського зразка та змушують українських співробітників станції підписувати контракт з "Росатомом".

У ГУР додають, що в Енергодар прибули "кадирівці", вони здійснюють патрулювання.

"Зв'язок у місті практично відсутній, переміщення доцільно проводити з 09:00 до 15:00. Після 15 години зростає ймовірність потрапити під фільтраційні заходи", - наголошують розвідники.