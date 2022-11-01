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Окупанти встановили військове обладнання на даху енергоблоку ЗАЕС, - розвідка

Ілюстративне фото: окупанти встановили військове обладнання на даху енергоблоку ЗАЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти розмістили свої системи радіоелектронної боротьби на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони України.

"На даху п'ятого енергоблока встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений містом і проживає в квартирах місцевих жителів, що виїхали", - розповідають у ГУР.

Також там зазначають, що росіяни мають намір анулювати пропуски українського зразка та змушують українських співробітників станції підписувати контракт з "Росатомом".

У ГУР додають, що в Енергодар прибули "кадирівці", вони здійснюють патрулювання.

"Зв'язок у місті практично відсутній, переміщення доцільно проводити з 09:00 до 15:00. Після 15 години зростає ймовірність потрапити під фільтраційні заходи", - наголошують розвідники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти на Запорізькій АЕС спровокували екологічну катастрофу. Дії росіян призведуть до загибелі тисяч тонн риби.

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