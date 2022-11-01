Окупанти встановили військове обладнання на даху енергоблоку ЗАЕС, - розвідка

Російські окупанти розмістили свої системи радіоелектронної боротьби на даху одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки Міноборони України.
"На даху п'ятого енергоблока встановлено обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки. На промисловій зоні ЗАЕС розміщено чергову зміну окупантів. Командний склад розосереджений містом і проживає в квартирах місцевих жителів, що виїхали", - розповідають у ГУР.
Також там зазначають, що росіяни мають намір анулювати пропуски українського зразка та змушують українських співробітників станції підписувати контракт з "Росатомом".
У ГУР додають, що в Енергодар прибули "кадирівці", вони здійснюють патрулювання.
"Зв'язок у місті практично відсутній, переміщення доцільно проводити з 09:00 до 15:00. Після 15 години зростає ймовірність потрапити під фільтраційні заходи", - наголошують розвідники.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти на Запорізькій АЕС спровокували екологічну катастрофу. Дії росіян призведуть до загибелі тисяч тонн риби.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.