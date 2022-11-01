Оккупанты установили военное оборудование на крыше энергоблока ЗАЭС, - разведка

"На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки. На промышленной зоне ЗАЭС размещена очередная смена оккупантов. Командный состав рассредоточен по городу и проживает в квартирах выехавших местных жителей", - рассказывают в ГУР.

Также там отмечают, что россияне намерены аннулировать пропуски украинского образца и заставляют украинских сотрудников станции подписывать контракт с "Росатомом".

В ГУР добавляют, что в Энергодар прибыли “кадыровцы”, они осуществляют патрулирование.

"Связь в городе практически отсутствует, перемещение целесообразно производить с 09:00 до 15:00. После 15 часов растет вероятность попасть под фильтрационные мероприятия", - подчеркивают разведчики.