Окупанти встановили велику кількість вогневих точок на пляжах у Криму

"Агенти "АТЕШ" повідомляють про велику кількість вогневих точок уздовж усієї берегової лінії, безпосередньо на міських пляжах в Євпаторії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, окупантам плювати на те, що вони постійно наражають на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військову техніку та оборонні споруди в місцях відпочинку, поряд з цивільними об'єктами, а також серед будинків місцевих жителів.

"Зважаючи на те, як виглядають ці фортифікаційні споруди, оборонятися на початку десантної операції ЗСУ, окупанти зможуть не більше 5 хвилин", - кажуть в "АТЕШ".