Оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму

"Агенты "АТЕШ" сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии, непосредственно на городских пляжах в Евпатории", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонительные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей.

"Судя по тому, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться при начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не более 5 минут", - говорят в "АТЕШ".