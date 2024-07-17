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Оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму

Фото: огневые точки РФ на пляжах в Евпатории (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли большое количество огневых точек на пляжах Евпатории, в Крыму. Но вряд ли они помогут в случае высадки десанта ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" сообщают о большом количестве огневых точек вдоль всей береговой линии, непосредственно на городских пляжах в Евпатории", - говорится в сообщении. 

 

Как отмечают партизаны, оккупантам плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонительные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей. 

"Судя по тому, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться при начале десантной операции ВСУ, оккупанты смогут не более 5 минут", - говорят в "АТЕШ".

Ситуация в Евпатории

Россияне продолжают строить защитные сооружения и огневые точки в оккупированном Крыму.

О том, что оккупанты обустроили огневые позиции на пляжах Евпатории сообщалось еще в сентябре 2023 года.

А в ноябре 2023 года партизаны зафиксировали строительство таких укреплений возле Евпатории.

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