Оккупанты утром вновь обстреляли Николаевскую область: подробности

Утром 8 ферваля российские войска в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под обстрел попали Очаковская и Куцурубская общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Так, около 06:02 и 07:21 враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и акватории Очаковской общины. В результате обстрелов пострадавших нет.

Также под вражеским обстрелом находилась Куцурубская община. Попадание снарядов зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

В других населенных пунктах области день и ночь прошли относительно спокойно.