Оккупанты утром вновь обстреляли Николаевскую область: подробности
Утром 8 ферваля российские войска в очередной раз атаковали Николаевскую область. Под обстрел попали Очаковская и Куцурубская общины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Так, около 06:02 и 07:21 враг наносил артиллерийские удары по береговой полосе и акватории Очаковской общины. В результате обстрелов пострадавших нет.
Также под вражеским обстрелом находилась Куцурубская община. Попадание снарядов зафиксировано за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.
В других населенных пунктах области день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, 6 февраля российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Черноморскую общины Николаевской области. Вследствие ударов в некоторых населенных пунктах пропал свет.
Также мы писали, что правоохранители провели осмотр места дислокации российских захватчиков в селе Евгенивка (Николаевская область) и изъяли брошенные боеприпасы.
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