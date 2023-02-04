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Боєприпаси та шеврони РФ. У Миколаївській області виявили місце дислокації окупантів (фото)

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Євгенівка, Субота 04 лютого 2023 21:45
Боєприпаси та шеврони РФ. У Миколаївській області виявили місце дислокації окупантів (фото) Фото: У Миколаївській області виявили місце дислокації окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці провели огляд місця дислокації російських загарбників в селі Євгенівка (Миколаївська область) та вилучили покинуті боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"У будівлі місцевої школи та у покинутих місцевими мешканцями домоволодіннях окупанти лишили низку слідів свого перебування, зокрема, боєприпаси, одяг, шеврони, жетони, документи, написи на стінах, а також інші відомості, які свідчать про вчинення ними воєнних злочинів", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що це місце дислокації військових РФ розташовувалось у селі Євгенівка Снігурівської об’єднаної територіальної громади. Вже було допитано сім місцевих мешканців стосовно злочинів, вчинених окупантами.

Наразі триває розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у Миколаївській області виявили боєприпаси та техніку РФ, які окупанти залишили у селі.

Жителів Кінбурнської коси, Куцурубської та Очаківської громад закликають поки не повертатись назад, оскільки небезпека ворожих обстрілів зберігається і досі.

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