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Окупанти вранці знову атакували Сумську та Чернігівську область: що відомо

Фото: окупанти вранці знову атакували Сумську та Чернігівську область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 22 лютого вкотре обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь".

Так, з 08:25 до 10:05 повідомили про 30 парафій, ймовірно з САУ, до району населеного пункту Михальчина Слобода (Чернігівська область).

Також з 09:25 до 09:30 зафіксовано три парафії, ймовірно з міномету 120 мм, в районі села Кореньок (Сумська область).

В обох випадках втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, російські війська 22 лютого атакували ракетами Харків. За інформацією влади, ворог обстрілює об'єкти інфраструктури міста.

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