Оккупанты утром вновь атаковали Сумскую и Черниговскую область: что известно

Российские войска утром 22 февраля в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".

Так, с 08:25 до 10:05 сообщили о 30 приходах, вероятно из САУ, в район населенного пункта Михальчина Слобода (Черниговская область).

Также с 09:25 до 09:30 зафиксировано три приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе села Коренек (Сумская область).

В обеих случаях потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.