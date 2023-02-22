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Оккупанты утром вновь атаковали Сумскую и Черниговскую область: что известно

Фото: оккупанты утром вновь атаковали Сумскую и Черниговскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска утром 22 февраля в очередной раз обстреляли приграничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".

Так, с 08:25 до 10:05 сообщили о 30 приходах, вероятно из САУ, в район населенного пункта Михальчина Слобода (Черниговская область).

Также с 09:25 до 09:30 зафиксировано три приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе села Коренек (Сумская область).

В обеих случаях потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, российские войска 22 февраля атаковали ракетами Харьков. По информации властей, враг обстреливает объекты инфраструктуры города.

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