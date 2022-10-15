Окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч у Сумській області пройшла тихо. Але з 8:15 ранку росіяни розпочали мінометний обстріл Білопільської та Речківської громад. Деталі згодом", - написав Живицький.

Нагадаємо, 13 жовтня росіяни завдали артилерійського удару по одній із громад Сумської області.

Також 12 жовтня окупанти вдарили по критичній інфраструктурі регіону. У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.

Пізніше Живицький розповів, що внаслідок обстрілів на Сумщині без світла залишилися тисячі абонентів.

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