Оккупанты утром ударили ракетами по рынку в поселке под Купянском: много раненых
В понедельник, 9 января, российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково, что в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок, уже известно о 7 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку", - рассказал он.
По данным главы региона, на месте работают все экстренные службы. По данным Синегубова, уже известно о 7 раненых.
"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка", - добавил он.
Обновлено 9.54. По данным заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, после обстрела рынка в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области под завалами могут находиться люди. Российские солдаты обстреляли местный рынок, предположительно из ракетных систем С-300. Также он опубликовал фото и видео с места обстрела.
Напомним, российские войска за прошедшие сутки ударили по нескольким городам Украины. В частности, под обстрел попали Запорожская, Харьковская, Николаевская, Херсонская и Сумская области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.