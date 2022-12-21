Окупанти вранці вдарили по об'єктах енергетики у Херсоні: є руйнування

Внаслідок ранкового ворожого обстрілу Херсона було пошкоджено та зруйновано дві електропідстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської міськради.

У міськраді зазначили, що ремонтні роботи триватимуть протягом двох-трьох діб.

"Шановні споживачі електричної енергії! Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено та зруйновано підстанції ПС 150 кВ "Карантинна" та "Промислова". Бригади енергетиків працюють у посиленому режимі над відновленням енергопостачання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, вранці 21 грудня мешканці Херсона чули кілька вибухів . При цьому інформації про постраждалих наразі не було.

Нагадаємо, російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсона та області. Ворог бив по житлових кварталах та будинках, внаслідок чого загинув цивільний.

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