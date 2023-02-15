Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ: влада назвала наслідки (фото)

Вранці 15 лютого місто Куп'янськ (Харківська область) знову потрапило під ворожий обстріл. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, а також спалахнули пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВ Олега Синегубова.
"Сьогодні, о 7:00, Куп'янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватні житлові будинки та господарські будівлі. Відбулися пожежі. Обійшлося без постраждалих", - написав він.
Крім того, за минулу добу ворог із танків, мінометів та артилерії обстріляв щонайменше 20 населених пунктів. Зокрема через обстріл значні пошкодження отримав багатоповерховий житловий будинок у Куп'янську.
Фото: наслідки ворожих обстрілів Харківської області (t.me/synegubov)
Нагадаємо, 13 лютого російські окупанти знову обстріляли Куп'янськ Харківської області. У місті пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі.
Також сьогодні ворог атакував Очківську громаду Миколаївської області. Окупанти відкрили вогонь із артилерії.
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