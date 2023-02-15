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Оккупанты утром обстреляли Купянск: власти назвали последствия (фото)

Фото: оккупанты утром обстреляли Купянск (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 15 февраля город Купянск (Харьковская область) вновь попал под вражеский обстрел. В результате атаки повреждены жилые дома, а также вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня, в 7:00, Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", - написал он.

Кроме того, за минувшие сутки враг из танков, минометов и артиллерии обстрелял не менее 20 населенных пунктов. В частности, из-за обстрелов значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом в Купянске.

Фото: последствия вражеских обстрелов Харьковской области (t.me/synegubov)

Напомним, 13 февраля российские оккупанты вновь обстреляли Купянск Харьковской области. В городе повреждены жилые дома, произошли пожары.

Также сегодня враг атаковал Очковскую общину Николаевской области. Оккупанты открыли огонь из артиллерии.

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харковКупянск