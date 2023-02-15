Оккупанты утром обстреляли Купянск: власти назвали последствия (фото)

Утром 15 февраля город Купянск (Харьковская область) вновь попал под вражеский обстрел. В результате атаки повреждены жилые дома, а также вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня, в 7:00, Купянск снова был под обстрелом. Повреждены 3 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Обошлось без пострадавших", - написал он.

Кроме того, за минувшие сутки враг из танков, минометов и артиллерии обстрелял не менее 20 населенных пунктов. В частности, из-за обстрелов значительные повреждения получил многоэтажный жилой дом в Купянске.

Фото: последствия вражеских обстрелов Харьковской области (t.me/synegubov)