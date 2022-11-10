Окупанти вранці намагалися атакувати пункти видачі гумдопомоги на Херсонщині

Російські війська вранці 10 листопада обстріляли село Золота Балка на Херсонщині. Окупанти намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.
"Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги. Прильоти були зовсім поряд із сільською радою села Золота Балка Новоолександрівської громади", - розповів він.
На щастя, постраждалих немає, пошкоджено приватні господарські приміщення.
Фото: наслідки обстрілу Херсонської області (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Нагадаємо, українські військові повідомили про звільнення Снігурівки , яка розташована на адміністративному кордоні між Миколаївською та Херсонською областями.
Снігурівка є стратегічно важливим населеним пунктом на шляху до Херсона.
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