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Окупанти вранці намагалися атакувати пункти видачі гумдопомоги на Херсонщині

Фото: окупанти вранці намагалися атакувати пункти видачі гумдопомоги на Херсонщині (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 10 листопада обстріляли село Золота Балка на Херсонщині. Окупанти намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Намагалися влучити в пункти видачі гуманітарної допомоги. Прильоти були зовсім поряд із сільською радою села Золота Балка Новоолександрівської громади", - розповів він.

На щастя, постраждалих немає, пошкоджено приватні господарські приміщення.

Фото: наслідки обстрілу Херсонської області (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Нагадаємо, українські військові повідомили про звільнення Снігурівки , яка розташована на адміністративному кордоні між Миколаївською та Херсонською областями.

Снігурівка є стратегічно важливим населеним пунктом на шляху до Херсона.

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Херсонська область