Оккупанты утром пытались атаковать пункты выдачи гумпомощи в Херсонской области

Российские войска утром 10 ноября обстреляли село Золотая Балка в Херсонской области. Оккупанты пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи. Прилеты были совсем рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской общины", - рассказал он.
К счастью, пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения.
Фото: последствия обстрела Херсонской области (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Напомним, украинские военные сообщили об освобождении Снигиревки, которая расположена на административной границе между Николаевской и Херсонской областями.
Снигиревка является стратегически важным населенным пунктом на пути в Херсон.
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