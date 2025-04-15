Окупанти вранці атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Військові поінформували про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА мешканців низки регіонів на півночі, сході, півдні та частково центру країни.

Так, у Повітряних силах заявили про дронову небезпеку для Полтавської та Дніпропетровської областей. Перед тим військові фіксували рух "Шахедів" у Запорізькій області - курсом на північний захід.

До того дрони-камікадзе противника були помічені у Донецькій та Харківській областях. На Харківщині "Шахеди" рухалися у південно-західному напрямку.

"Дніпро - загроза застосування ворогом ударних БПЛА!" - йдеться в повідомленні військових о пів на сьому ранку.

У Повітряних силах о 07:01 оновили дані щодо руху "Шахедів":

ворожі безпілотники фіксуються на півночі Запорізької області - курс північно-західний,

на півдні та півночі Дніпропетровської області - курс північно-західний,

на південно-західному напрямку Харківщини - курс північно-західний,

на сході та в центрі Полтавської області - курс північно-західний.

"Черкащина - загроза застосування ворогом ударних БПЛА!" - також додали військові. Пізніше про таку загрозу попередили також жителів Кіровоградської області.

Особливість атаки

Варто зауважити, що часто російські окупанти під час повітряної атаки запускають дрони-камікадзе у пізній час доби. Натомість сьогодні даний запуск був вже під ранок.

Додамо, що після опівночі кілька разів фіксувалися російські розвідувальні безпілотники у Сумській та Запорізькій областях. Військові попереджали про роботу ППО у даних регіонах, або нейтралізувати небезпеку.

Станом на зараз карта повітряної тривоги виглядає так:

Попередня дронова атака

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 14 квітня росармія атакувала Україну 62 безпілотниками, серед яких були ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Завдяки роботі ППО вдалося збити 40 ударних БПЛА противника, ще 11 безпілотників-імітацій були локаційно втрачені - жоден із них не досягнув цілі.

Крім того, вчора вдень у Сумах "Шахед" влучив в автостоянку, й внаслідок атаки був постраждалий. Додамо, 14 квітня у Сумах також пролунав вибух після тривалої присутності ворожого дрона в небі - усе місто було оповите димом.