Оккупанты впервые нанесли массированный авиаудар управляемыми кассетными бомбами, - ISW

Российские оккупанты нанесли массированный авиаудар по позициям Сил обороны Украины с использованием кассетных бомб РБК-500, которые были модифицированы в планирующие бомбы. Атака была совершена вчера в районе Старомайорского Донецкой области.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бойцы ВСУ отразили наземные наступательные атаки российских захватчиков в районе Старомайорского. Так, войска РФ 19 ноября не смогли продвинуться в приграничном районе Донецкой и Запорожской областей.

"Российские блогеры заявили, что российские войска нанесли крупный авиаудар с использованием кассетных бомб РБК-500, модифицированных в планирующие бомбы, по украинским позициям возле Старомайорского", - говорится в публикации.

При этом "военкоры" рассказывают, что этот удар стал "первым крупным российским ударом по Украине с применением этого оружия в модификации планирующей бомбы".

Россияне усовершенствуют авиабомбы и увеличивают удары

Военные эксперты отмечали, что как минимум с зимы этого года Россия начала производство аналогов американских планирующих бомб. Так, в марте журналисты Defense Express публиковали фото обломков, на которых можно узнать так называемый аналог JDAM-ER, о существовании которого впервые стало известно в начале января этого года.

Напомним, Joint Direct Attack Munition (JDAM) - комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободнопадающие бомбы во всепогодные корректированные ("умные") боеприпасы.

JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится компьютер с навигационным оборудованием.

Бомбы оборудованы комплектом JDAM направляются к цели интегрированной инерционной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, что обеспечивает им заявленную дальность действия в 28 км от точки сброса. Круговое вероятное отклонение, показанное на испытаниях, составляет 11 метров.

Интервенты использовали комплекты, которые превращает обычную 500-килограммовую фугасную ФАБ-500М-62 в планирующую с коррекцией по спутниковой навигации.

Аналогичное технологическое решение войска РФ могли применять и при модификации кассетных авиабомб, которые ранее использовали для авиаударов, в частности, в Сирии.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему украинские защитники не могут сбивать все управляемые авиабомбы российских оккупантов.