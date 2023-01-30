Окупанти вночі завдали удару по Миколаївській області: є руйнування

У ніч проти 30 січня російські війська вкотре обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. Внаслідок атаки є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Також він зазначив, що день та ніч в інших районах області пройшли відносно спокійно.

Як повідомив Кім, внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі. Потерпілих через атаки окупантів немає.

"Вночі, 30 січня, о 00:31 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади", - написав він.

Нагадаємо, минулого тижня росіяни знову атакували Миколаївську область . З артилерії ворог обстріляв акваторію Очаківської громади.

Також ми писали, що під час огляду деокупованої частини Миколаївської області правоохоронці виявили російські боєприпаси та техніку армії РФ в одному із домоволодінь.

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