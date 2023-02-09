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Оккупанты ночью нанесли удар из артиллерии по Никополю: есть жертва

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Четверг 09 февраля 2023 07:57
Оккупанты ночью нанесли удар из артиллерии по Никополю: есть жертва Фото: Оккупанты ночью нанесли удар по Никополю (facebook.com/oleksandrsayuk)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 9 февраля обстреляли из ствольной артиллерии Никополь Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб гражданский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"Повреждены шестнадцать частных домов, семь хозяйственных построек, два автомобиля, здания частного предприятия, а одно хозяйственное сооружение разрушено полностью", - отметил чиновник.

В свою очередь мэр Никополя Александр Саюк указал, что повреждения также получили линии электропередач и газопровод. В настоящее время специалисты работают над их восстановлением.

"Продолжается работа по устранению последствий удара россиян. Вся инфраструктура функционирует. Коммунальные предприятия работают", - добавил глава города.

Кроме того, он призвал граждан не игнорировать сигнал тревоги и предупредил, что угроза артобстрелов остается.

Фото: Оккупанты ночью нанесли удар по Никополю (facebook.com/oleksandrsayuk)

Напомним, в Днепре вечером 8 февраля раздался взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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