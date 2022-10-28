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Росіяни вночі накрили вогнем три громади Дніпропетровської області: в ОВА показали наслідки

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П'ятниця 28 жовтня 2022 07:50
Росіяни вночі накрили вогнем три громади Дніпропетровської області: в ОВА показали наслідки Фото: Росіяни вночі накрили вогнем три громади Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 28 жовтня обстріляли три громади Дніпропетровської області. Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Посадовець зазначив, що загарбники атакували Нікопольський район з "Градів" і важкої артилерії.

"У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових і приватних будинків. Обірвані лінії електропередач", - вказав Резніченко.

Він також розповів, що росіяни обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Там понівечені дачні будинки та електромережі. Без світла перебувають майже 1 000 родин. Енергетики вже почали відновлювальні роботи.

На щастя, внаслідок нічних ударів окупантів ніхто не постраждав.

"В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та минулося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ загалом здійснила по Україні 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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