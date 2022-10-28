Росіяни вночі накрили вогнем три громади Дніпропетровської області: в ОВА показали наслідки
Російські окупанти в ніч на 28 жовтня обстріляли три громади Дніпропетровської області. Унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Посадовець зазначив, що загарбники атакували Нікопольський район з "Градів" і важкої артилерії.
"У Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових і приватних будинків. Обірвані лінії електропередач", - вказав Резніченко.
Він також розповів, що росіяни обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади.
Там понівечені дачні будинки та електромережі. Без світла перебувають майже 1 000 родин. Енергетики вже почали відновлювальні роботи.
На щастя, внаслідок нічних ударів окупантів ніхто не постраждав.
"В інших районах ніч пройшла під звуки сирени, та минулося без обстрілів. І на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ загалом здійснила по Україні 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.
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