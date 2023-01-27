Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів: фото наслідків

Російські окупанти в ніч на 27 січня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив до півсотні снарядів по Миронівській громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.
Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.
"Також зачепило з десяток житлових будинків і господарських споруд, газогони, лінії електропостачання. Люди неушкоджені", - зазначив чиновник.
Наразі триває обстеження територій, що потрапили під обстріл.
Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів / (t.me/mykola_lukashuk)
Нагадаємо, 26 січня росіяни атакували три громади у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки та газогін.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.