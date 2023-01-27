Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів: фото наслідків

Фото: Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів (t.me/mykola_lukashuk)

Російські окупанти в ніч на 27 січня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив до півсотні снарядів по Миронівській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. "Також зачепило з десяток житлових будинків і господарських споруд, газогони, лінії електропостачання. Люди неушкоджені", - зазначив чиновник. Наразі триває обстеження територій, що потрапили під обстріл. Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів / (t.me/mykola_lukashuk)