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Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів: фото наслідків

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П'ятниця 27 січня 2023 07:41
Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів: фото наслідків Фото: Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти в ніч на 27 січня обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог випустив до півсотні снарядів по Миронівській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси.

"Також зачепило з десяток житлових будинків і господарських споруд, газогони, лінії електропостачання. Люди неушкоджені", - зазначив чиновник.

Наразі триває обстеження територій, що потрапили під обстріл.

Окупанти вночі випустили по Нікопольському району до півсотні снарядів / (t.me/mykola_lukashuk)

Нагадаємо, 26 січня росіяни атакували три громади у Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки та газогін.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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