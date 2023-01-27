Оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району до полусотни снарядов: фото последствий

Фото: Оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району до полусотни снарядов (t.me/mykola_lukashuk)

Российские оккупанты в ночь на 27 января обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Враг выпустил до полусотни снарядов по Мироновской громаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

В результате обстрелов повреждены магазин, пекарня и салон красоты. "Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения. Люди невредимы", - отметил чиновник. В настоящее время продолжается обследование попавших под обстрел территорий. оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району до полусотни снарядов / (t.me/mykola_lukashuk)