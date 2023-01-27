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Оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району до полусотни снарядов: фото последствий

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Пятница 27 января 2023 07:41
Оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району до полусотни снарядов: фото последствий Фото: Оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району до полусотни снарядов (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 27 января обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Враг выпустил до полусотни снарядов по Мироновской громаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

В результате обстрелов повреждены магазин, пекарня и салон красоты.

"Также задело с десяток жилых домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линии электроснабжения. Люди невредимы", - отметил чиновник.

В настоящее время продолжается обследование попавших под обстрел территорий.

оккупанты ночью выпустили по Никопольскому району до полусотни снарядов / (t.me/mykola_lukashuk)

Напомним, 26 января россияне атаковали три громады в Днепропетровской области. В результате обстелов были повреждены частные дома и газопровод.

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