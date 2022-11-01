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Оккупанты ночью выпустили четыре ракеты по Николаеву: в ОП показали последствия

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Николаев, Вторник 01 ноября 2022 10:09
Оккупанты ночью выпустили четыре ракеты по Николаеву: в ОП показали последствия Фото: оккупанты ночью выпустили четыре ракеты по Николаеву (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 1 ноября нанесли ракетный удар по Николаеву. Вражеской целью стала гражданская инфраструктура, вследствие чего погибла женщина, еще пять человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Одна из ракет повредила здание Первой украинской гимназии им. Аркаса. Обошлось без жертв.

При этом остальные три ракеты ударили по территории Николаевского политехнического профессионального колледжа. В результате обстрела частично разрушено 4-этажное здание колледжа. Поврежден рядом частный сектор и многоквартирные дома. Возникли пожары в складском помещении колледжа и в 5-этажном жилом доме рядом.

Из под завалов спасатели достали двух человек, одна женщина погибла. Кроме того, в результате обстрелов ранения получили 5 гражданских.

Напомним, россияне в ночь на 1 ноября обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" и тяжелой артиллерии. В результате атак оккупантов пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами Полтавскую область.

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Николаев ракетный удар
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