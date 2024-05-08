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Оккупанты ночью ударили по Украине новой и модернизированной ракетой Х-101, - СМИ

Украина, Среда 08 мая 2024 21:46
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Оккупанты ночью ударили по Украине новой и модернизированной ракетой Х-101, - СМИ Архивное фото: оккупанты ночью ударили по Украине новой и модернизированной ракетой (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне для сегодняшнего ночного удара по Украине использовали модернизированную ракету Х-101. Ее сняли буквально с конвейера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание получило фотографии уничтоженной ракеты от своих источников и пришло к выводу, что Х-101 была изготовлена во втором квартале 2024 года, то есть эту Х-101 россияне для удара по Украине взяли буквально с конвейера.

"Но главная особенность этой Х-101 в том, что на ней стояла двойная боевая часть - в дополнение к стандартной БЧ массой 450 килограммов там также стояла и дополнительная БЧ массой 350 килограммов, всего 800 килограммов", - говорится в материале.

Фото: Обломки ракеты (defence-ua.com)

Журналисты указывают, что впервые использование россиянами такой "новации" для обстрелов Украины было зафиксировано в конце марта. Теперь они делают вывод, что российский ВПК сейчас разворачивает производство ракет Х-101 с двойной боевой частью.

Как РФ удалось увеличить боевую часть ракеты

Издание сообщает, что россияне смогли поставить на Х-101 двойную боевую часть массой 800 килограммов за счет уменьшения размера топливного бака и снижения показателя дальности полета ориентировочно от 5500 километров до 2250 километров.

"Так враг смог увеличить разрушительную мощность ракеты Х-101, использовав двойную боевую часть, сохранив при этом запас дальности, достаточный для выполнения ударов по территории Украины", - указали журналисты.

Что предшествовало

В ночь на 8 мая россияне нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками. В общей сложности РФ запустила 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный дрон. Украинским воинам удалось уничтожить 59 воздушных целей.

Позже британская разведка сообщила, что Россия модернизировала крылатые ракеты Х-101.

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