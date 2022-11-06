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Окупанти вночі вдарили по промисловому об'єкту у Миколаївській області

Фото: окупанти вночі обстріляли Миколаївську області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська в ніч на 6 листопада обстріляли Миколаївську область. Ворог вдарив по промисловому об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА в Facebook.

Окупанти близько 02:05 обстріляли населений пункт Галицинівської громади у Миколаївському районі. Ворожі снаряди влучили в об’єкт промислової інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав.

Також росіяни вдарили вночі за межами населеного пункту Широківської громади у Баштанському районі. В результаті обстрілу постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, росіяни вночі вдарили ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки окупантів загинула людина.

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Миколаївська областьОбстрілВійна в УкраїніВійна Росії проти України