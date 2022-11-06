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Оккупанты ночью ударили по промышленному объекту в Николаевской области

Фото: оккупанты ночью обстреляли Николаевскую области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 6 ноября обстреляли Николаевскую область. Враг ударил по промышленному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА в Facebook.

Оккупанты около 02:05 обстреляли населенный пункт Галицыновской общины в Николаевском районе. Вражеские снаряды попали в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, никто не пострадал.

Также россияне ударили ночью за пределами населенного пункта Широковского общества в Баштанском районе. В результате обстрелов пострадавших и разрушений нет.

Напомним, россияне ночью ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки оккупантов погиб человек.

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