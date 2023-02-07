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Окупанти вночі вдарили по Нікопольському району з РСЗВ: названо наслідки

Фото: війська РФ вночі вдарили по Нікопольському району з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 7 лютого, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"З важкої артилерії та РСЗВ окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок, 9 населених пунктів залишилися без води, це приблизно 60 тисяч абонентів.

Крім цього, росіяни пошкодили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газопровід. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що російські військові вночі 3 лютого з використанням ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Раніше ми писали, що у четвер, 2 лютого, російські загарбники випустилипонад 20 снарядів територією Дніпропетровської області.

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