Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району из РСЗО: названы последствия

Российские военные сегодня ночью, 7 февраля, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Из тяжелой артиллерии и РСЗО оккупанты били по Никопольщине. Этой ночью враг атаковал район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Как следствие, 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тысяч абонентов.
Кроме этого, россияне повредили четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, электросети и газопровод. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российские военные ночью 3 февраля с использованием ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Ранее мы писали, что в четверг, 2 февраля, российские захватчики выпустили более 20 снарядов по территории Днепропетровской области.
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