Оккупанты ночью ударили по Никопольскому району из РСЗО: названы последствия

Российские военные сегодня ночью, 7 февраля, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Из тяжелой артиллерии и РСЗО оккупанты били по Никопольщине. Этой ночью враг атаковал район дважды, выпустив около четырех десятков снарядов по Марганецкой громаде", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены линии электропередач, из-за чего в громаде обесточена одна из насосных станций. Как следствие, 9 населенных пунктов остались без воды, это примерно 60 тысяч абонентов.

Кроме этого, россияне повредили четыре частных жилых дома, хозяйственное сооружение, электросети и газопровод. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.