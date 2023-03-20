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Окупанти вночі вдарили по Краматорську, а зранку обстріляли Авдіївку (фото)

Фото: під обстрілом РФ були Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у понеділок, 20 березня, російські окупанти обстріляли Авдіївку, а напередодні у вечері - Краматорськ Донецької області. Під обстрілом опинились будинки, є пошкодження на території АКХЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську - є пошкоджені будинки, за попередньою інформацією, без жертв", - розповів він.

За словами Кириленка, зранку під обстріли з артилерії і "Градів" потрапила Авдіївка.

"Є пошкодження на двох вулицях та на території АКХЗ", - додав очільник регіону.

Крім цього, окупанти атакували Бахмут та Костянтинівку.

"1 людина поранена у Костянтинівці, у місті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Відомо про 1 пораненого та 3 пошкоджені багатоповерхівки у Бахмуті",- додав Кириленко.

Як повідомлялося, вночі на понеділок, 20 березня, у Слов'янську та Краматорську пролунали вибухи.

При цьому, за даними Міноборони Британії, останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тій, що під Бахмутом.

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Донецька область