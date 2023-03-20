В ніч на 20 березня в Слов'янську і Краматорську пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

За його інформацією, спочатку два вибухи пролунали в Слов'янську, після чого в Донецькій області оголосили повітряну тривогу. Після ще один вибух стався в Краматорську.

Нагадаємо, 12 березня, росіяни обстріляли Слов'янськ. Внаслідок атаки пошкоджено залізничну колію.

А у Краматорську вибухи лунали позавчора, 18 березня.

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