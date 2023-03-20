ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Слов'янську і Краматорську пролунали вибухи

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 02:20
В Слов'янську і Краматорську пролунали вибухи Фото: в Слов'янську і Краматорську пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 20 березня в Слов'янську і Краматорську пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента.

За його інформацією, спочатку два вибухи пролунали в Слов'янську, після чого в Донецькій області оголосили повітряну тривогу. Після ще один вибух стався в Краматорську.

Нагадаємо, 12 березня, росіяни обстріляли Слов'янськ. Внаслідок атаки пошкоджено залізничну колію.

А у Краматорську вибухи лунали позавчора, 18 березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ вибухи
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати