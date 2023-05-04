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Окупанти вночі обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК, знеструмлено дві шахти в Торецьку

Фото: окупанти обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК 4 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч з 3 на 4 травня, під обстріл російських окупантів потрапила теплоелектростанція ДТЕК "Енерго". Крім цього через обстріли наразі залишаються знеструмленими дві шахти у Торецьку Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК

"Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

В Міненерго додали, що уночі вчергове обстріляно об'єкт генерації електроенергії у Донецькій області, через що енергетики були змушені частково призупинити його роботу.

"Крім того, в області через потужні обстріли було пошкоджено повітряні лінії електропередачі - знеструмлювалися понад 100 тисяч споживачів, зокрема вугільні шахти", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок побутових споживачів заживлено, без електроенергії залишаються дві шахти у місті Торецьк.

Також через бойові дії залишається відключеною частина абонентів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.

Цифри

В ДТЕК констатують, що з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК "Енерго" були атаковані вже 31 раз. Через це 3 енергетиків загинуло, 28 було поранено.

Як повідомлялося, РФ цієї ночі, 4 травня, для повітряної атаки України використала до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Херсонської області 3 травня було атаковано село Степанівка. Загинули троє енергетиків, які займались аварійно-відновлювальними роботами.

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ДТЕК