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Оккупанты ночью обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, обесточены две шахты в Торецке

Фото: оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК 4 мая (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь с 3 на 4 мая, под обстрел российских оккупантов попала теплоэлектростанция ДТЭК "Энерго". Кроме этого из-за обстрелов остаются обесточенными две шахты в Торецке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"В результате атаки было повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что ночью в очередной раз обстрелян объект генерации электроэнергии в Донецкой области, из-за чего энергетики были вынуждены частично приостановить его работу.

"Кроме того, в области из-за мощных обстрелов были повреждены воздушные линии электропередачи - обесточивались более 100 тысяч потребителей, в том числе угольные шахты", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро бытовых потребителей заживили, без электроэнергии остаются две шахты в городе Торецк.

Также из-за боевых действий остается отключенной часть абонентов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

Цифры

В ДТЭК констатируют, что с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК "Энерго" были атакованы уже 31 раз. Из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.

Как сообщалось, РФ этой ночью, 4 мая, для воздушной атаки Украины использовала до 24 ударных беспилотников типа "Шахед". Наши военные уничтожили 18 вражеских дронов-камикадзе.

Напомним, во время массированного обстрела Херсонской области 3 мая была атакована деревня Степановка. Погибли три энергетика, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

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ДТЭК