Оккупанты ночью обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, обесточены две шахты в Торецке

"В результате атаки было повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий. К счастью, обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что ночью в очередной раз обстрелян объект генерации электроэнергии в Донецкой области, из-за чего энергетики были вынуждены частично приостановить его работу.

"Кроме того, в области из-за мощных обстрелов были повреждены воздушные линии электропередачи - обесточивались более 100 тысяч потребителей, в том числе угольные шахты", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро бытовых потребителей заживили, без электроэнергии остаются две шахты в городе Торецк.

Также из-за боевых действий остается отключенной часть абонентов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

Цифры

В ДТЭК констатируют, что с сентября прошлого года энергетические предприятия ДТЭК "Энерго" были атакованы уже 31 раз. Из-за этого 3 энергетика погибли, 28 были ранены.